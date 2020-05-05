ДТП-комбо в Бресте: водитель кроссовера Kia врезалась в легковушку и городской автобус

В аварии есть пострадавшиая

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Серьезная авария произошла в областном центре во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Рано утром, примерно в 07.40 часов, в дорожно-транспортное происшествие попала 50-летняя водитель оранжевого кроссовера «Киа Спортейдж». Двойная авария произошла на улице Осипенко в Бресте недалеко от 31 дома.

– Сначала брестчанка на «Киа» врезалась в припаркованный на проезжей части «Форд», но продолжила движение. Почти сразу же произошло второе столкновение: водитель врезалась в городской автобус «МАЗ», – пояснили в пресс-службе.

Кроссовер врезался в "Форд" и автобус "МАЗ". Фото: УВД Брестского облисполкома.

По фото видно, что второй удар был особенно сильным, пришелся в правую часть автобуса. У «МАЗа» сильно разбита и смята передняя часть, разбито лобовое стекло, а кроссовер развернулся и оказался на тротуаре.

В аварии получила повреждения сама женщина-водитель «Киа», ее госпитализировали.

По факту аварии Госавтоинспекцией проводится проверка.

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