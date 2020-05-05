Витебляне на арендной машине, совершили в Минске ограбление ювелирного магазина

Заезжие гастролеры ограбили ювелирный магазин в Минске и попробовали повторить это в Бресте. Фото: pixabay.com.

Гастролеры отправились с той же целью в Брест – тут их повязали бойцы ОМОНа [видео]

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Ограбление ювелирного магазина в Минске произошло в минувшие выходные, 3 мая. Подробности преступления сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

В милиции про ограблении ювелирки стало известно благодаря срабатыванию тревожной кнопки.

– Сотрудники рассказали: в магазин зашел молодой мужчина, попросил показать ему золотые цепочки – выхватив две из рук продавца, злоумышленник убежал. После этого в магазине сработала тревожная сигнализация, – пояснили в пресс-службе.

Стоимость украденных украшений превысила 6,5 тысячи белрублей. В ходе следствия выяснилось, что дерзкий грабитель скрылся на машине с витебскими номера. Пробили: авто оказалось арендным, а за рулем находился подельник.

– Вскоре личности обоих подозреваемых удалось установить. Ими оказались 26- и 27-летний витебляне, мужчины безработные и ранее неоднократно судимые, – прокомментировали в МВД.

После ограбления в Минске «гастролеры» поехали в Брест, где снова попытались ограбить ювелирный магазин – это им не удалось. Затем машина дельцов была замечена на трассе «М1». Вечером 4 мая их задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа.

Материалы дела направлены на правовую оценку.

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