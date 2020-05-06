2020-05-06T10:01:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 6 мая. Тепло, дожди, местами сильные

Но синоптики заверяют: будет тепло
Виктор ПАЖИТОК
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Первые дни мая выдались тёплыми, но дождливымиПервые дни мая выдались тёплыми, но дождливымиФото: Виктор ПАЖИТОК
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Сегодня, 6 мая, по прогнозам Белгидромета, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Дожди прогнозируются на большей части республики, в отдельных регионах они будут сильными. В некоторых районах днем прогремят грозы. Ветер при этом будет порывистый, северо-западного и северного направления. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, при грозах - усиление до 14 м/с. Температура воздуха по стране будет колебаться в пределах от 12 до 18 градусов тепла. Вечером похолодает, термометр покажет 10 - 12 градусов выше нуля, прогнозируется (80 - 90%) небольшой дождь. Ночью вероятность осадков также значительна: 70 - 80%.

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