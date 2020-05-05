2020-05-05T22:07:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Предприимчивый гомельчанин выманил у россиянина на криптовалюту 1 миллион российских рублей и 10 тысяч долларов

Куда белорус потратил такую уйму денег, пока не ясно, сейчас он сидит за другое мошенничество
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенник пообещал "инвестору" прибыль от продажи криптовалюты, но вскоре перестал отвечать на сообщения. Фото: pixabay.com.Мошенник пообещал "инвестору" прибыль от продажи криптовалюты, но вскоре перестал отвечать на сообщения. Фото: pixabay.com.
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Изворотливость мошенников с каждым днем становится все изобретательнее, а вот способствует проворачиванию делишек всегда одно и то же условие – доверчивость жертвы.

Так в 2017 году «звезды сошлись» для жителя Гомеля. Молодой человек в интернете познакомился с гражданином России. И, общаясь на интернет-форуме, уговорил его якобы профинансировать покупку криптовалют. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Telegram-канале.

– В течение 2017 – 2019 годов 28-летний гомельчанин выманил у 34-летнего россиянина крупную сумму на куплю-продажу криптовалют. Мошеннику удалось заверить потерпевшего в скором получении прибыли. И россиянин «вложился» – перечислил виртуальному знакомому примерно миллион рублей РФ, а также 10 тысяч долларов, – пояснили в пресс-службе.

Спустя какое-то время «компаньон» перестал выходить на связь и тогда россиянин написал в СК по электронной почте.

Сейчас в отношении подозреваемого в мошенничестве возбуждено уголовное дело. Любопытно, что гомельчанин уже находится в заключении – отбывает наказание за мошенничество. Идет следствие.

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