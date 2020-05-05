Предприимчивый гомельчанин выманил у россиянина на криптовалюту 1 миллион российских рублей и 10 тысяч долларов
Изворотливость мошенников с каждым днем становится все изобретательнее, а вот способствует проворачиванию делишек всегда одно и то же условие – доверчивость жертвы.
Так в 2017 году «звезды сошлись» для жителя Гомеля. Молодой человек в интернете познакомился с гражданином России. И, общаясь на интернет-форуме, уговорил его якобы профинансировать покупку криптовалют. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета в Telegram-канале.
– В течение 2017 – 2019 годов 28-летний гомельчанин выманил у 34-летнего россиянина крупную сумму на куплю-продажу криптовалют. Мошеннику удалось заверить потерпевшего в скором получении прибыли. И россиянин «вложился» – перечислил виртуальному знакомому примерно миллион рублей РФ, а также 10 тысяч долларов, – пояснили в пресс-службе.
Спустя какое-то время «компаньон» перестал выходить на связь и тогда россиянин написал в СК по электронной почте.
Сейчас в отношении подозреваемого в мошенничестве возбуждено уголовное дело. Любопытно, что гомельчанин уже находится в заключении – отбывает наказание за мошенничество. Идет следствие.
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