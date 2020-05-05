Лукашенко: Надо попросить российское телевидение показать наш парад

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5 мая Александр Лукашенко приехал на республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН - он находится в километре от МКАД - посмотреть на белорусские электромобили. Отвечая на вопросы журналистов государственных СМИ, Лукашенко заявил:

- Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск, - сказал президент. - Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне.

Говоря о россиянах, Лукашенко сказал:

- Надо попросить российское телевидение - это же наши братья, родные братья. Процентов 90 довольны, что хотя бы в Беларуси пройдет этот парад - показать наш парад россиянам. Свяжитесь с администрацией президента России и попросите, чтобы показали наш парад. Это тоже соответствующий тест на дружбу.

Напомним, в программе телепередач на 9 мая и упоминаний о параде нет. Вместо парада по всем основным телеканалам страны в 8 утра и в 20 вечера значится программа «Во славу общей Победы». Уточняется, что это «праздничный канал, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

В программе телеканала «Беларусь 1» значатся три таких программы: 8.00 - 12.40, 15.00 - 15.40 и 20.00 - 0.00. В программе ОНТ их две: 8.00 - 12.00 и в 20.00. Также и на СТВ: с 8.00 до 12.00 и в 20.00.

Программу телепередач в средства массовой информации рассылает государственное информационное агентство БелТА. Последний раз это было сделано вечером 27 апреля.

А как же указывали трансляцию парада раньше? «Комсомолка» заглянула в подшивку. Парад 3 июля 2019 года был указан прямо: «Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». А парад на 9 мая 2015 года (напомним, парад Победы в Минске проводится только по юбилейным датам, раз в пять лет) был указан так: «Парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие «Наши победы - тебе, Беларусь».

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