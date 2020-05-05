Лукашенко: «Обычных людей со всех республик на нашем параде будет достаточно!»

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На днях Александр Лукашенко заявил, что желание посетить парад в Минске изъявили депутаты и сенаторы из России:

- Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, - цитирует президента belta.by.

Позже стала известна реакция представителей некоторых российских партий. Так, член Совета Федерации Франц Клинцевич сомневается, что кто-то из российских парламентариев нарушит режим изоляции и поедет на празднование Дня Победы в Минск, сообщает «Эхо Москвы».

Российские парламентарии ни в коем случае не должны принимать приглашение президента Беларуси и ехать на парад в честь Дня Победы в Минск, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

- Если поступит приглашение со стороны Беларуси, то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим. Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо (...), и в этом мы участвовать не должны, - цитирует Жириновского «Эхо Москвы».

Вот как на это отреагировал Лукашенко:

- Тот, кто не испугается –не приедет. Я думаю так. Мы сейчас над этим работаем. Не приедет, потому что надо сохранить лицо – потому что все ж ввели карантин, комендантский час и так далее. И тут бах – в Беларусь поехали. Поэтому нюанс есть. Кому-то не в нос, то что мы проводим парад: ну как там мы к ним поедем? Хотя, я над этим вопросом думал, и сегодня утром. Знаете, правильно было бы собраться в Минске, а тем более, сейчас, - сказал Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». – Я, пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Как они отреагируют? Не знаю, но думаю, что слишком далеко зашли, и так быстро к 9 мая им оттуда не выйти. Если уже абсолютно откровенно говорить. Но мы будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут – мы сами проведем парад. Как обычно проведем парад. Но это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде. Правда, говорят, послы испугались. Им-то чего боятся, они живут в этой ситуации. Значит и здесь политика. Пандемия – это большая политика уже сейчас. А то ли еще будет после того, как она закончится. Поэтому пусть приезжают, встретим достойно, и парад мы проведем, как бы не было сложно.

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