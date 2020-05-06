2020-05-06T10:00:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский эпидемиолог назвала срок, когда пандемия коронавируса в Беларуси пойдет на спад

Специалист уверена, что в стране принимаются все необходимые меры для снижения заболеваемости COVID-19
Виктор ПАЖИТОК
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Ситуация в Витебской области, по словам врача, начала стабилизироватьсяСитуация в Витебской области, по словам врача, начала стабилизироватьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская озвучила свой прогноз дальнейшего развития пандемии COVID-19 в республике. По ее словам, снижение количества заболевших можно ожидать в конце мая - начале июня.

- Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, - озвучила свой прогноз специалист в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кроме того, Ирина Глинская отметила положительные сдвиги эпидемиологической обстановки в Витебской области. По ее словам, в настоящее время там наблюдается «плавный уход с плато».

Эпидемиолог акцентировала внимание на статистику проведенных в Беларуси тестов на коронавирус. Республика по этому показателю занимает в СНГ второе место, уступая только России. В мировом разрезе у Беларуси 37-я позиция. Глинская отметила ту стратегию, которой придерживается Минздрав при организации тестирования на COVID-19:

- У нас речь идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск возникновения заболевания выше. Это контакты первого уровня, лица с пневмониями, другие группы.

По ее словам, Министерство здравоохранения организовало работу таким образом, что при оптимальном количестве лабораторных исследований удается выявить максимальное количество случаев. Все это позволяет своевременно и в полном объеме проводить мероприятия, препятствующие дальнейшему распространению заболевания.

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