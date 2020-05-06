2020-05-06T10:55:18+03:00
Общество
КП Беларусь

У малышей, рожденных инфицированными коронавирусом матерями, обнаружили антитела к заболеванию

Дети рождаются здоровыми. Об этом рассказали специалисты в ходе онлайн-стрима о женском здоровье
Виктор ПАЖИТОК
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У детей обнаруживаются иммуноглобулины класса GУ детей обнаруживаются иммуноглобулины класса GФото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
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У детей, которые появились на свет у инфицированных COVID-19 женщин, в крови обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом, как сообщает БелТА, рассказала Светлана Жуковская, акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета.

Специалист отметила, что к настоящему времени большой базы данных о формировании иммунитета к коронавирусу не сформировано. Вместе с тем в мартовском выпуске одного из американских научных журналов были опубликованы данные, подтверждающие, что у детей, рожденных женщинами с подтвержденным коронавирусом, при проведении анализов обнаруживались иммуноглобулины класса G. Малыши были здоровы.

По словам Светланы Жуковской, это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и формируют внутриутробный врожденный иммунитет.

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