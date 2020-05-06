2020-05-06T12:39:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Изменилось многое. Обновленные правила самоизоляции вступили в силу в Беларуси

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале
Виктор ПАЖИТОК
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У всех зараженных коронавирусом теперь спросят - от когоУ всех зараженных коронавирусом теперь спросят - от когоФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Внесены изменения в постановление Совета министров «О введении ограничительного мероприятия».

В частности, все граждане, которые заражены короновирусом, теперь обязаны информировать уполномоченных лиц (представители санстанции, медики) о потенциальном источнике своего заражения. От них теперь потребуют перечислить всех тех, с кем они контактировали в последнее время. Кроме того, нужно будет сообщить и о местах своего пребывания.

Инфицированные COVID-19 и контакты 1-го уровня по новым правилам обязаны проходить медицинское освидетельствование. Сами сроки самоизоляции определяются наблюдающими врачами, они могут быть как продлены, так сокращены по их решению.

Новшества по самоизоляции касаются также детей в возрасте до 10 лет. Они должны изолироваться при наличии ряда условий: если являются контактами второго уровня и имеют респираторные симптомы. Обеспечение пребывания детей в самоизоляции возложено на их законных представителей.

Документ был опубликован 5 мая и уже вступил в силу.

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