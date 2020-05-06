Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 мая 2020 года: больше 19 тысяч заразилось, выздоровели 4388 человек, 112 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 мая 2020 года

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Минздрав опубликовал актуальные данные о заболеваемости COVID-19.

Количество зараженных на 6 мая 2020 года составило 19 255 человек. Суточный прирост - 905 человек.

В относительных величинах это от 8,7% от общего количества проведенных тестов. Их к настоящему времени проведено 220 045.

На 6 мая в Беларуси выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 4388 пациентов, у которых ранее были положительные тесты на коронавирус.

В Беларуси за весь период распространения инфекции умерли 112 пациентов, имевших комплекс хронических болезней с выявленной коронавирусной инфекцией. На 5 мая эта цифра составляла 107 человек.

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