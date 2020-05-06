"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 9 мая

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Для разных регионов установлены различные даты начала выплат.

График следующий: с 6 мая начнутся выплаты в Витебской, Могилевской, Минской областях, а также в столице. С 7 мая получить деньги можно будет в отделениях почтовой связи Брестской, Гомельской и Гродненской областей и Витебска. С 8 мая получить пенсии и пособия можно будет в Бресте. 9 мая будут работать только дежурные почтовые отделения.