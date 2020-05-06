2020-05-06T13:19:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно двое сожителей вывезли 48-летнюю женщину за город и избили ее. Оказалось - за долги

О радикальном способе "выбивания" долга мужчины договорились в социальных сетях
Виктор ПАЖИТОК
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Та самая расписка. Фото: сайт МВДТа самая расписка. Фото: сайт МВД
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24 апреля днем в Гродно двое мужчин напали на 48-летнюю женщину. Они затолкали ее в салон автомобиля, после чего вывезли за город, где стали избивать. Таким образом они хотели заставить потерпевшую вернуть им долг.

Как выяснилось, жертва и обидчики были между собой более чем знакомы: с каждым из мужчин женщина ранее сожительствовала и перед каждым из них у нее возникли долги.

За время совместного проживания у женщины якобы возникли некоторые финансовые обязательства перед подозреваемыми. В частности, один из них оформил на себя кредит и передал потерпевшей наличные, а у другого она сняла с банковской карточки деньги, об этом сообщает официальный сайт МВД.

О будущем преступлении мужчины договорились в социальной сети. Они выждали момент, когда должница оказалась на улице одна, после чего, применив силу, увезли ее из Гродно. Там один из них избил женщину и заставил написать расписку с указанием конкретных сроков возврата денег. После этого женщину не просто вернули в город, но и высадили возле автозаправки.

Подозреваемые задержаны, ими оказались жители Гродненского района 45 и 59 лет.

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