«Не реже, чем раз в 10 дней». Минздрав рассказал, как дезинфицируют поликлиники и машины скорой

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Из-за коронавируса в Минске по-особому подходят к уборке - и в домах, и в транспорте, и, конечно, в медучреждениях. Минздрав Беларуси рассказал, как обрабатывают от вируса поликлиники и медицинские машины.

Обработка поликлиник происходит ночью. Бригада в составе двух человек дезинфицирует места общего скопления людей: лестничные пролеты, санузлы, лифты, регистратуру, инфекционные кабинеты и терапевтические отделения. За одну смену удается обработать 6-7 поликлиник. Процедура обезораживания производится с помощью генераторов-аэрозолей BURE и специальных гидропультов.

К слову, в столице также проводится ежедневная дезинфекция машин скорой помощи. За сутки удается обработать 250 автомобилей. Процедура обработки длится около 3-5 минут. После этого специальный транспорт выдерживают 30 минут, чтобы дезинфицирующие средства уничтожили болезнетворные бактерии.