Парень прокатился на капоте машины. Результат - тяжелая травма головы

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О ДТП, произошедшем около 4 утра 3 мая, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. По данным следствия, компания весело проводила время до того момента, как 24-летняя девушка, получив разрешение владельца автомобиля, села за руль. Сам хозяин авто вместе с 19-летним другом в это время сидели непосредственно на капоте транспортного средства. Девушка завела машину и, несмотря на находившихся перед лобовым стеклом людей, начала движение со скоростью 20 - 30 километров в час. Через сто метров один из парней потерял равновесие, упал, ударился головой о проезжую часть. 19-летний пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения, у него диагностирована тяжелая травма головы. Автомобиль изъят, в отношении сидевшей за рулем горе-водительницы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкие телесные повреждения.