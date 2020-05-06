Ядерное топливо доставили на БелАЭС в Островце

Ядерное топливо поступило в Островец. Следующий этап - его приемка и входной контроль Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом сообщили в Министерстве энергетики

Изменить размер текста: A A

Состав с ядерным топливом, предназначенным для первого энергоблока возводимой Белорусской атомной электростанции, прибыл на строительную площадку.

Как отметили в пресс-службе Минэнергетики, в настоящее время там в полной мере «обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом». Следующий этап - приемка ядерного топлива и осуществление его входного контроля.

Отметим, что топливо, поступившее на БелАЭС в Островце и подлежащее загрузке в первый ее энергоблок, изготовлено в России, на Новосибирском заводе химконцентратов.