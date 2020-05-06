2020-05-06T14:47:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Ядерное топливо доставили на БелАЭС в Островце

Об этом сообщили в Министерстве энергетики
Виктор ПАЖИТОК
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Ядерное топливо поступило в Островец. Следующий этап - его приемка и входной контрольЯдерное топливо поступило в Островец. Следующий этап - его приемка и входной контрольФото: Павел МАРТИНЧИК
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Состав с ядерным топливом, предназначенным для первого энергоблока возводимой Белорусской атомной электростанции, прибыл на строительную площадку.

Как отметили в пресс-службе Минэнергетики, в настоящее время там в полной мере «обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом». Следующий этап - приемка ядерного топлива и осуществление его входного контроля.

Отметим, что топливо, поступившее на БелАЭС в Островце и подлежащее загрузке в первый ее энергоблок, изготовлено в России, на Новосибирском заводе химконцентратов.

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