В Гомельской области остановили машину с российскими номерами. При досмотре в салоне нашли почти 3,5 тысячи пачек сигарет

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Оперативники отделения БЭП Гомельского РОВД совместно с сотрудниками ГАИ и пограничниками остановили на контрольно-пропускном пункте в Добрушском районе легковой автомобиль Renault с регистрационными номерами РФ. При досмотре в салоне машины были найдены 3470 пачек сигарет. Как сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома, водитель машины - а им оказался 47-летний житель Брянской области - не смог предъявить сопроводительную документацию на перевозимые табачные изделия. Как выяснилось в ходе разбирательства и проверки, сигареты он приобрел с целью дальнейшей перепродажи на территории России. Сигареты изъяты, в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о незаконной предпринимательской деятельности.