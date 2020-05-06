2020-05-06T15:21:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомельской области остановили машину с российскими номерами. При досмотре в салоне нашли почти 3,5 тысячи пачек сигарет

Предъявить сопроводительные документы водитель не смог
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: gomel.mvd.gov.byФото: gomel.mvd.gov.by
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Оперативники отделения БЭП Гомельского РОВД совместно с сотрудниками ГАИ и пограничниками остановили на контрольно-пропускном пункте в Добрушском районе легковой автомобиль Renault с регистрационными номерами РФ. При досмотре в салоне машины были найдены 3470 пачек сигарет. Как сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома, водитель машины - а им оказался 47-летний житель Брянской области - не смог предъявить сопроводительную документацию на перевозимые табачные изделия. Как выяснилось в ходе разбирательства и проверки, сигареты он приобрел с целью дальнейшей перепродажи на территории России. Сигареты изъяты, в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

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В Гомельской области остановили машину с российскими номерами. При досмотре в салоне нашли почти 3,5 тысячи пачек сигарет
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