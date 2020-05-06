Медики, которые работают с больными коронавирусом, смогут бесплатно проконсультироваться с нотариусами по некоторым вопросам

К примеру, как удостоверить доверенность или отменить ее

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Решение об освобождении медработников, которые ежедневно работают с зараженными COVID-19, от уплаты нотариального тарифа приняли в Белорусской нотариальной палате. Это решение распространяется на медработников различных учреждений, санитарок, работников лабораторий, водителей машин скорой помощи.

Все они могут обратиться за консультацией в любую нотариальную контору по телефонам, по видеосвязи в мессенджерах или прийти, предварительно записавшись.

Чтобы получить нотариальную услугу бесплатно, при себе важно иметь документ с места работы, который подтверждает, что сотрудник оказывает помощь заболевшим коронавирусом. Работники лабораторий и РНПЦ должны предоставить справки с места работы, в которых указано, что сотрудники участвуют в проведении лабораторных исследований. Иные необходимые документы, которые понадобятся для указания услуги, можно уточнить при записи на прием.

Приказ будет действовать с 11 мая по 30 июня 2020 года.