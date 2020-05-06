2020-05-06T16:29:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Вечером 6 мая в центре Минска ограничат движение транспорта. Пройдет очередная репетиция парада

Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Сегодняшняя репетиция парада - не перваяСегодняшняя репетиция парада - не перваяФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Движение по проспекту Машерова в Минске будет ограничено вечером 6 мая. Ограничение коснется участка от улицы Даумана до проспекта Победителей. В период с 21.00 до 23.00 из-за репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы, проезд для всех видов транспорта здесь будет запрещен.

Министерство обороны анонсировало, что генеральная репетиция парада состоится начиная с 21.00 8 мая.

Сам же торжественный парад, как планируется в настоящее время, начнется в 11.00 9 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы белорусские власти решили не отменять.

- Мы не можем отменить парад. Просто не можем, - заявил Александр Лукашенко в ходе прошедшего 3 мая совещания с чиновниками.

Кроме того, известно, что парад будет не единственным праздничным мероприятием. В настоящее время идет подготовка к концерту: он состоится на площади Победы вечером 9 мая, ожидается присутствие около 3500 гостей (читать дальше).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трибуны на параде Победы в Минске вместят 11 тысяч человек
9 мая поезда минского метрополитена будут ходить чаще
Зеленский отказался ехать на парад Победы в Минске
Просьбы МЧС не помогают: минчанин выжигал траву напротив частного дома. Его оштрафовали
Медики, которые работают с больными коронавирусом, смогут бесплатно проконсультироваться с нотариусами по некоторым вопросам
Вечером 6 мая в центре Минска ограничат движение транспорта. Пройдет очередная репетиция парада
В Гомельской области остановили машину с российскими номерами. При досмотре в салоне нашли почти 3,5 тысячи пачек сигарет
Ядерное топливо доставили на БелАЭС в Островце
Парень прокатился на капоте машины. Результат - тяжелая травма головы
«Не реже чем раз в 10 дней». Минздрав рассказал, как дезинфицируют поликлиники и машины скорой