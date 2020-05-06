Вечером 6 мая в центре Минска ограничат движение транспорта. Пройдет очередная репетиция парада

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Движение по проспекту Машерова в Минске будет ограничено вечером 6 мая. Ограничение коснется участка от улицы Даумана до проспекта Победителей. В период с 21.00 до 23.00 из-за репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы, проезд для всех видов транспорта здесь будет запрещен.

Министерство обороны анонсировало, что генеральная репетиция парада состоится начиная с 21.00 8 мая.

Сам же торжественный парад, как планируется в настоящее время, начнется в 11.00 9 мая.

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Парад Победы белорусские власти решили не отменять.

- Мы не можем отменить парад. Просто не можем, - заявил Александр Лукашенко в ходе прошедшего 3 мая совещания с чиновниками.

Кроме того, известно, что парад будет не единственным праздничным мероприятием. В настоящее время идет подготовка к концерту: он состоится на площади Победы вечером 9 мая, ожидается присутствие около 3500 гостей (читать дальше).