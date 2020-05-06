Просьбы МЧС не помогают: минчанин выжигал траву напротив частного дома. Его оштрафовали

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58-летний житель Заводского района Минска напротив частного дома развел костер и начал выжигать сухую траву и растительность на площади около 20 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС составили в отношении мужчины административный протокол. Нарушение требований пожарной безопасности обошлось гражданину в 10 базовых величин (270 рублей). МЧС обращает внимание на то, что, несмотря на последствия и предусмотренные санкции, многие белорусы продолжают сжигать прошлогоднюю траву, считая это необходимым и полезным. В спасательном ведомстве напоминают, что каждый акт поджога является не просто противоправным деянием, но и может стать причиной пожаров на больших площадях.