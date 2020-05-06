Зеленский отказался ехать на парад Победы в Минске

В Украине – карантин, и президент пока не осуществляет зарубежных визитов

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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая, сообщили «Радио Свобода» в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента.

- В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов, - рассказали в Офисе президента.

По данным на 6 мая в Беларуси от коронавируса уже умерли 112 человек, 19255 заразились. В Украине умерли уже 316 человек.

Напомним, на днях Александр Лукашенко заявил, что желание посетить парад в Минске изъявили депутаты и сенаторы из России.

- Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, - цитирует президента belta.by.

Позже стала известна реакция представителей некоторых российских партий. Так, член Совета Федерации Франц Клинцевич сомневается, что кто-то из российских парламентариев нарушит режим изоляции и поедет на празднование Дня Победы в Минск, сообщает «Эхо Москвы».

Российские парламентарии ни в коем случае не должны принимать приглашение президента Беларуси и ехать на парад в честь Дня Победы в Минск, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Если поступит приглашение со стороны Беларуси, то от нас никто не поедет. Мы соблюдаем жесточайший режим. Никто из фракции ЛДПР никуда не поедет. Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск. Это недопустимо (...), и в этом мы участвовать не должны, - цитирует Жириновского «Эхо Москвы».

После чего Лукашенко заявил:

- Но мы будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут - мы сами проведем парад. Как обычно проведем парад. Но это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде. Правда, говорят, послы испугались. Им-то чего боятся, они живут в этой ситуации. Значит, и здесь политика. Пандемия - это большая политика уже сейчас. А то ли еще будет после того, как она закончится. Поэтому пусть приезжают, встретим достойно, и парад мы проведем, как бы ни было сложно.

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