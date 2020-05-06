Трибуны на параде Победы в Минске вместят 11 тысяч человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На этом фоне студентам и сотрудникам белорусских предприятий, несмотря на пандемию коронавируса, настойчиво предлагают пойти на парад

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В интернете появилась схема трибун, установленных для парада Победы - 2020 в Минске, который пройдет утром 9 мая. Согласно схеме, всего будет установлено 8 трибун - это считая vip-трибуну. Каждая стоячая трибуна - вместительностью от 240 до 1200 мест. Общее количество мест - 10 918.

На этом фоне появляются новости о том, что студентам и сотрудникам белорусских предприятий, несмотря на пандемию коронавируса, настойчиво предлагают пойти на парад. Всем желающим обещают определенные льготы. Например, выбор комнаты при заселении в общежитие, отработку пропущенных занятий, лекций и лабораторных работ, автоматы по отдельным предметам. А кому-то обещают даже надбавку к стипендии.

А еще вечером 9 мая на площади Победы пройдет праздничный концерт. Туда тоже активно приглашают всех желающих. Трибуны вместят 1500 человек.

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