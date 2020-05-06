2020-05-06T18:37:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Старик-разбойник: в сельмаге пенсионер, достал из сапога нож и потребовал у продавца бутылку вина

ЧП произошло в Рогачевском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Буйный сельчанин пришел в магазин, вооружившись ножами. Фото: МВД.Буйный сельчанин пришел в магазин, вооружившись ножами. Фото: МВД.
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В середине апреля в Рогачевском районе произошло ограбление сельского магазина, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию 15 апреля обратилась работница продмага. Женщина рассказала, что в магазин пришел выпивший мужчина, буйный клиент стал скандалить, а потом достал из сапога нож и, угрожая, потребовал отдать ему бутылку вина.

– Прибывший наряд правоохранителей застал злоумышленника практически на месте преступления. 67-летний сельчанин стоял рядом с сельмагом и выпивал украденное вино в компании односельчанина. Собутыльника, кстати, он так же с помощью ножа ринудил составить ему компанию, –

Пенсионер угрожал ножом продавцу сельмага. Фото: МВД.

Пенсионер угрожал ножом продавцу сельмага. Фото: МВД.

Грабителя задержали. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по обвинению в разбое и особо злостном хулиганстве, ему грозят 10 лет тюрьмы.

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