2020-05-06T19:33:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Литва пока не собирается открывать границу, но со стороны Беларуси уже решено закрыть несколько погранпереходов

Такой указ подписал Александр Лукашенко
Надежда БУТОВИЧ
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Беларусь закрывает несколько погранпереходов с Литвой, но и расширяет перечень услуг в областных аэропортах.Беларусь закрывает несколько погранпереходов с Литвой, но и расширяет перечень услуг в областных аэропортах.Фото: Оксана БРОВАЧ
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в МВД Литвы приняли решение об открытии литовско-белорусской госграницы не ранее июня 2020 года. Однако, когда границы откроют, вскоре заработают и нововведения.

Так в Беларуси принят указ об изменении статусов нескольких пограничных переходов. Такой документ Алесандр Лукашенко подписал еще в конце апреля, сообщили в Национальном правовом портале 6 мая.

Президентским указом упраздняются и исключаются из перечней погранпереходы «Клевица» и «Кемелишки» («Уряляй», «Приенай» соответственно).

– При этом пограничный пункт пропуска «Видзы» обретает статус полноценного ПП. Если ранее здесь проводился только лишь пограничный контроль, то со 2 июля здесь будут проходить санитарно-карантинный, ветеринарный, а также карантинно-фитосанитарный и автомобильный контроли, – пояснил ресурс.

Через ПП «Видзы» («Твярячюс» с литовской стороны) смогут проезжать госграницы пустые транспортные средства и ТС, предназначающиеся для пассажирских перевозок, с общей массой не более 3,5 тысячи килограммов и 8 сиденьями без водителя, также пункт пропуска будет открыт для перемещения личных товаров, дозволенных правовыми актами Беларуси и Литвы.

– Еще указ президента расширил специализацию пунктов таможенного оформления в региональных аэропортах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Что положительно скажется на развитии облаэропортов, обеспечив комплексные логистические услуги, – прокомментировали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Изменения вступят в силу со 2 июля 2020 года.

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