Еще один российский министр заболела коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В правительстве России еще у одного чиновника высшего ранга диагностирован коронавирус. Сначала COVID-19 выявили у российского премьера Михаила Мишустина, «Комсомолка» сообщала, что полномочия заболевшего председателя правительства с недавнего времени исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.

Вслед за премьером коронавирусную инфекцию подхватил глава Минстроя Владимир Якушев. Не прошло и недели, а коронавирус нашли еще у одного российского министра, сообщил РБК, ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры РФ.

– Коронавирус выявлен у Ольги Любимовой, министра культуры. Глава ведомства переносит болезнь в легкой форме, она самоизолировалась у себя дома и перешла на удаленную работу, – пояснила секретарь министра.

Сейчас заболевшая глава Минкульта, наподобие изолировавшегося Владимира Путина, бесконтактно проводит рабочие видеоконференции и видеосовещания, онлайн участвует во встречах и переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры.

Удаленно президенты обсудили темы двустороннего сотрудничества, коронавирус и вопросы кадров (подробности).

Отклонение от прогноза Минздрава по коронавирусу составляет всего один день.

Эпидемиолог подробно рассказал об экспресс-тестах и возможном сценарии COVID-19 в Беларуси (подробности).