2020-05-06T19:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Еще один российский министр заболела коронавирусом

Положительный тест на COVID-19 получила Ольга Любимов, глава Минкульта РФ
Надежда БУТОВИЧ
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Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Фото: Александр Рюмин | ТАСС.Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Фото: Александр Рюмин | ТАСС.
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В правительстве России еще у одного чиновника высшего ранга диагностирован коронавирус. Сначала COVID-19 выявили у российского премьера Михаила Мишустина, «Комсомолка» сообщала, что полномочия заболевшего председателя правительства с недавнего времени исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.

Вслед за премьером коронавирусную инфекцию подхватил глава Минстроя Владимир Якушев. Не прошло и недели, а коронавирус нашли еще у одного российского министра, сообщил РБК, ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры РФ.

– Коронавирус выявлен у Ольги Любимовой, министра культуры. Глава ведомства переносит болезнь в легкой форме, она самоизолировалась у себя дома и перешла на удаленную работу, – пояснила секретарь министра.

Сейчас заболевшая глава Минкульта, наподобие изолировавшегося Владимира Путина, бесконтактно проводит рабочие видеоконференции и видеосовещания, онлайн участвует во встречах и переговорах.

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