Директор фирмы, производящей незамерзайку и автомасла, начал подпольно выпускать поддельный антисептик

Псевдоантисептик, который предприниматель продавал оптом частникам и в аптеки - по составу совпал с незамерзайкой. Фото: МВД.

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На днях столичные правоохранители выявили и пресекли производство несертифицированного псевдоантисептика в Минске. Подробности в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

Подпольное производство было развернуто в Октябрьском районе на базе частного предприятия, производящего бытовую химию и автомобильные «жидкости»: незамерзаку, антифризы, автомобильные масла.

– Изготовленное дезинфицирующее псевдосредство было разлито в бутылки и упаковано. На этикетках производитель написал, что это высокоэффективный антисептик, предназначенный для обработки рук, убивающий вирусы и бактерии на 99 процентов. Как показала эспертиза: изъятый антисептик по химическому составу основных компонентов совпадал с производимой здесь же незамерзающей жидкостью, – прокомментировали в пресс-службе.

Оперативники изъяли почти 8 тонн несертифицированного дезсредства. Фото: МВД.

При этом предприниматель на свое средство не получил нужные разрешения и сертификаты. То есть на производство антисептика не получили разрешений соответствия, не было и пакета документов о безопасности продукции для жизни и здоровья.

– Нелегальные средства продавались оптовым покупателям. На производственной базе и коммерческих аптеках Минска было изъято оперативниками свыше 10 тысяч упаковок с псевдоантисептиков. Общий объем превысил 7840 литров, – уточнили правоохранители.

Материалы расследования отправлены на правовую оценку, проверка продолжается.

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