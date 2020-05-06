Концерт ко Дню Победы в Минске состоится вечером, а парад пройдет с утра

Концертные мероприятия запланированы на площади Победы в 21.30 часов

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В Министерстве культуры рассказали, что ежегодной традиции изменять не стали. Концерт «Во славу общей Победы» станет кульминацией праздника. «В этом году основой концерта станет всеобщая перекличка, которая начнется из Брестской крепости и охватит все города-герои и завершится в Минске».

Для зрителей 9 мая споют Александр Солодуха, группы «Litesound», «Песняры», «Купалинка», солисты Большого театра Беларуси военные и творческие коллективы.

На концерте прозвучат как всем известные композиции, так и новые от современных авторов. Некоторые из них зрители услышат впервые. Завершит концерт песня «День Победы».

Трансляцию концерта можно будет увидеть в эфире телеканала «Беларусь-1».

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