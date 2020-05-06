Кремль о коронавирусе в Беларуси и России: Ориентируемся на разные методы – опасения взаимные
Официальный Кремль высказал беспокойство ситуацией с коронавирусной инфекцией в Беларуси и России. Об этом агенство «РИА Новости» сообщило 6 мая со слов Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.
При этом накануне, 5 мая, Путин и Лукашенко по телефону обсуждали именно борьбу с коронавирусом в обеих странах-соседках.
Что вызывает обеспокоенность в Кремле? Во-первых, представитель российского лидера назвал разность подходов (Прим.: в России введен карантин и закрыты границы, а в Беларуси - нет). Во-вторых, отличие в тактиках и подходах, использующихся для недопущения резкого роста числа инфицированных COVID-19.
– Надеемся, что разные методы в конечном итоге не приведут к взрывному росту количества инфицированных коронавирусом, – добавил Песков и уточнил. – Ситуация вызывает опасения, но это естественно. При чем существующие опасения абсолютно взаимны, так как сложившаяся ситуация абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная.
Напомним, по официальным данным Минздрава на 6 мая в Беларуси зарегистрировано 19 255 заболевших коронавирусом, ежесуточное число инфицированных в конце апреля – мае около тысячи пациентов. На то же число в России коронавирус диагностирован свыше чем у 166 тысячи человек, ежедневный прирост с начала мая 8 – 10 тысяч новых инфицированных каждый день.
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