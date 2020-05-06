В Могилевской области задержали YouTube-блогера Сергея Тихановского

Влогер больше месяца колесит по Беларуси и встречается со своими подписчиками. Фото: стоп-кадр | видео YouTube-канал «Страна для жизни».

Задержание молодой человек какое-то время транслировал в прямом эфире

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Могилевские правоохранители при поддержке бойцов ОМОНа в среду, 6 мая, на подъезде к областному центру задержали блогера Сергея Тихановского. Об этом сообщил БелаПАН.

Известно, что изначально фургон блогера – дом на колесах с логотипом «Реальные новости» остановили сотрудники ГАИ. Молодой человек вышел в эфир и начал вести прямую трансляцию, затем бойцы ОМОНа подошли к авто и, угрожая разбить стекло, потребовали блогера выйти из авто, эфир прервался. Позже друзья видеоблогера сообщили, что Тихановского задержали и увезли для разбирательств, не уточнив куда.

Что известно о блогере? Сергей Тихановский ведет YouTube-канал «Страна для жизни», на котором более 144 тысяч подписчиков. Больше месяца молодой человек ездит на автодоме по Беларуси, проводя встречи с подписчиками канала. Видео, которые снимает влогер преимущественно остросоциальные.

Ранее сам Сергей Тихановский рассказал БелаПАН, что 4 мая у него возникли проблемы с милицией в Мозыре, где он проводил встречу с подписчиками.

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