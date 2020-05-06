У офицеров в воинских частях Брестской и Гродненской областей выявлен коронавирус

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что у одного из офицеров в Слониме диагностировали коронавирус. Всех контактных – солдат и сотрудников воинской части отправили на изоляцию на полигон, а самого инфицированного госпитализировали в Гродно.

На 6 мая стало известно, что в Западном оперативном командовании (ЗОК) – войсковых частях на Брестчине и Гродненщине коронавирусная инфекция продолжила распространение.

– COVID-19 выявлен у нескольких офицеров Западного оперативного командования. Положительный тест получен в нескольких воинских частях из числа ЗОК. При этом болезнь у офицеров проходит в легкой форме – они находятся дома на самоизоляции и в госпитализации не нуждаются, – сообщил Interfax.by со слов пресс-секретаря Минобороны Натальи Гаврусик.

При этом общее число заболевших коронавирусом в белорусской армии в Минобороны не уточнили.

Между тем в Беларуси продолжается подготовка к параду в Минске на 9 мая, который в 2020 году пройдет по непривычному сценарию: генеральную репетицию проведут вечером на кануне главного шествия, а технику при этом оставят «ночевать» в центре столицы.

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