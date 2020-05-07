2020-05-07T09:51:19+03:00
Общество
КП Беларусь

«Хорошо, если 50 человек на весь состав». Из-за коронавируса поезда ходят полупустыми

Раньше билетов на электричку Гомель - Минск было не достать, а сейчас можно выбрать практически любое место
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за коронавируса поезда ходят полупустымиИз-за коронавируса поезда ходят полупустымиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Настолько пустыми вагоны были разве что в новогоднюю ночь. Несмотря на то, что билеты сейчас продаются с соблюдением правил социального дистанцирования, люди все равно отказываются от поездок внутри страны.

На скоростную безостановочную электричку Гомель - Минск билеты раньше можно было купить с трудом, а по пятницам и выходным - вообще не достать. Сейчас же можно выбрать практически любое место и ехать так, чтобы вокруг в десяти метрах не было других пассажиров.

Перегородок между вагонами нет - слышно, как где-то закашлялся пассажир. Некоторых аж передернуло.

- Так мало людей стало ездить? - спрашиваем у проводницы.

- Да, боятся из-за коронавируса. Хорошо, если есть 50 человек на весь состав. В выходные было около 90.

Из-за коронавируса поезда ходят полупустыми Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Из-за коронавируса поезда ходят полупустымиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В баре поезда тоже пусто, хотя раньше за кофе всегда стояли очереди. Бармен скучает. Из продажи исчезли любимые сэндвичи.

- Перестали брать их - портятся. Никто ведь не покупает, - отвечает девушка.

По прибытии в Минск в поезд заходит мужчина в «скафандре» и с рюкзаком с антисептиком - обрабатывает вагоны перед обратной дорогой.

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