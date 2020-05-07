2020-05-07T11:27:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

С начала года белорусы купили валюты на 500 млн долларов больше, чем продали

В апреле стране удалось нарастить золотовалютные резервы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусы купили валюты на 500 млн долларов больше, чем продалиБелорусы купили валюты на 500 млн долларов больше, чем продалиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Свежую статистику опубликовал 7 мая Национальный банк Беларуси. В ней говорится о том, что с начала 2020 года по апрель включительно белорусы, частные лица, купили валюты на 3,3 млрд долларов в эквиваленте, а продали - почти 2,8 млрд долларов. Разница составила свыше 500 млн долларов. Конкретно: белорусы с начала года купили на валюты на 521,7 млн долларов больше, чем продали.

Интересно, что в апреле стране удалось нарастить золотовалютные резервы. После снижения в марте на один с лишним миллиард долларов в апреле резервы выросли почти на 100 млн долларов. Это удалось сделать благодаря покупке Нацбанком иностранной валюты на торгах местной биржи.

- Увеличению резервов также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, - говорится в сообщении Нацбанка.

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