2020-05-07T12:01:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси

Накануне блогера, который колесит по стране, задержал ОМОН
Павел МИЦКЕВИЧ
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Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты. Фото: БелаПАНБлогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты. Фото: БелаПАН
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Сергей Тихановский, один из самых популярных в Беларуси видеоблогеров, публично заявил о своем намерении участвовать в компании по выборам президента страны. Напомним, выбирать президента белорусы должны уже этим летом.

Сергей Тихановский - предприниматель из Гомеля, но сейчас он колесит по стране и встречается в рамках своего тура с подписчиками. 6 мая во время очередной поездки, под Могилевом, Тихановского задержали сотрудники ГАИ и ОМОН >

Вскоре после этого на канале блогера появилось видео, в котором Тихановский заявил о своем намерении участвовать в президентской кампании. Блогер рассказывает, как сталкивался с беспределом чиновников и после этого решил начать свою борьбу. Его канал «Страна для жизни» набрал уже почти 150 тыс. подписчиков. По словам Тихановского, именно ради них блогер собирается стать кандидатом в президенты, поскольку других кандидатур люди не видят.

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Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси