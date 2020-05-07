Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси

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Сергей Тихановский, один из самых популярных в Беларуси видеоблогеров, публично заявил о своем намерении участвовать в компании по выборам президента страны. Напомним, выбирать президента белорусы должны уже этим летом.

Сергей Тихановский - предприниматель из Гомеля, но сейчас он колесит по стране и встречается в рамках своего тура с подписчиками. 6 мая во время очередной поездки, под Могилевом, Тихановского задержали сотрудники ГАИ и ОМОН >

Вскоре после этого на канале блогера появилось видео, в котором Тихановский заявил о своем намерении участвовать в президентской кампании. Блогер рассказывает, как сталкивался с беспределом чиновников и после этого решил начать свою борьбу. Его канал «Страна для жизни» набрал уже почти 150 тыс. подписчиков. По словам Тихановского, именно ради них блогер собирается стать кандидатом в президенты, поскольку других кандидатур люди не видят.