Новое кладбище откроют под Минском до конца мая

Вход будет в виде триумфальной арки, на главной аллее отведут участки для могил заслуженных людей, предусмотрены колумбарии

Изменить размер текста: A A

Новое кладбище Лесное строят в 10 километрах от станции метро «Могилевская» под Минском. Открыть кладбище планируется к концу мая, окончательно оно будет сдано в 2021 году. Его площадь - свыше 26,29 га, рассчитано оно на 42,5 тыс. захоронений разных видов.

Главный вход на кладбище будет в виде триумфальной арки. На центральной аллее расположат участки для могил заслуженных людей страны. Предусмотрены участки и ячейки для газонных захоронений, рядовых, горизонтальных и колумбарных. В административно-бытовом здании откроются прощальный зал и магазины ритуальных принадлежностей, сообщает minsknews.by.

Уже готовы трансформаторная подстанция, автостоянка, площадка для разворота автобусов. На кладбище проведены свет, очистные сооружения, административно-бытовое здание перекрыто плитами, завершается монтаж и отделка колумбарных стенок.

В сообщении отмечается, что кладбище не строят в срочном порядке из-за эпидемиологической ситуации в стране.