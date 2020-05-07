2020-05-07T12:03:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Новое кладбище откроют под Минском до конца мая

Вход будет в виде триумфальной арки, на главной аллее отведут участки для могил заслуженных людей, предусмотрены колумбарии
Павел МИЦКЕВИЧ
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Новое кладбище откроют под Минском до конца мая. Фото: minsknews.byНовое кладбище откроют под Минском до конца мая. Фото: minsknews.by
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Новое кладбище Лесное строят в 10 километрах от станции метро «Могилевская» под Минском. Открыть кладбище планируется к концу мая, окончательно оно будет сдано в 2021 году. Его площадь - свыше 26,29 га, рассчитано оно на 42,5 тыс. захоронений разных видов.

Главный вход на кладбище будет в виде триумфальной арки. На центральной аллее расположат участки для могил заслуженных людей страны. Предусмотрены участки и ячейки для газонных захоронений, рядовых, горизонтальных и колумбарных. В административно-бытовом здании откроются прощальный зал и магазины ритуальных принадлежностей, сообщает minsknews.by.

Уже готовы трансформаторная подстанция, автостоянка, площадка для разворота автобусов. На кладбище проведены свет, очистные сооружения, административно-бытовое здание перекрыто плитами, завершается монтаж и отделка колумбарных стенок.

В сообщении отмечается, что кладбище не строят в срочном порядке из-за эпидемиологической ситуации в стране.

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