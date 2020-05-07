2020-05-07T12:15:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Польше в последний момент перенесли президентские выборы

Первый тур должен был пройти 10 мая, но из-за коронавируса его перенесли
Оксана БРОВАЧ
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Выборы в Польше переносятся. Фото: Leszek Szymański/PAPВыборы в Польше переносятся. Фото: Leszek Szymański/PAP
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Выборов президента Польши 10 мая не будет из-за коронавируса. Об этом в совместном заявлении сообщила правая коалиция - глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньски и лидер объединения «Согласие» Ярослав Говин.

- В связи с отклонением оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы в конституционный период, мы подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах, - сказано в заявлении.

В ближайшие дни это решение оформят юридически. Верховный суд признает дату выборов 10 мая недействительной, а Сейм в течение двух недель назначит новую. Согласно Конституции, выборы президента Польши должны пройти не позднее 23 мая. По неофициальной информации, они могут быть перенесены на лето.

При этом планируется принять поправки в закон, который позволит голосовать заочно - с помощью почты.

На проведении выборов 10 мая настаивала правящая партия «Право и справедливость». Оппозиция предлагала перенести выборы из-за пандемии коронавируса и заявляла об этом в дебатах.

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