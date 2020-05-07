КП Беларусь
Белорусский рубль подешевел ко всем валютам 7 мая
Курс доллара вырос до 2,4577
Белорусский рубль подешевел ко всем валютам 7 маяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 7 мая курс рубля немного снизился ко всем основным валютам. В среднем - примерно на 0,2%.
По данным на 12.00, доллар США подорожал до 2,4573 USD/BYN (+0,0046). Курс евро повысился до 2,6571 EUR/BYN (+0,0053). Российская валюта подорожала до 3,3188 белорусского рубля за 100 российских (+ 0,0089).
Торги еще продолжаются.