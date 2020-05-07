2020-05-07T12:41:15+03:00
Общество
КП Беларусь

На аукционе в Гродно предлагают старинный дворец за 268 тыс. долларов

Несколько лет назад его пытались продать за 2 млн долларов
Павел МИЦКЕВИЧ
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На аукционе в Гродно предлагают старинный дворец за 268 тыс. долларов. Фото: ГоскомимуществаНа аукционе в Гродно предлагают старинный дворец за 268 тыс. долларов. Фото: Госкомимущества
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Госкомимущества выставил на торги в Гродно дворцовый комплекс XVIII века, который находится в районе парка им. Жилибера. Начальная стоимость объекта - около 656,5 тыс. рублей, это примерно 268 тыс. долларов.

Потенциальный покупатель должен будет сделать реконструкцию старинного здания и переоборудовать его под объект административного либо культурно-просветительского назначения.

Местная достопримечательность находится по адресу Ожешко, 20. Раньше 3-этажный дворец площадью около 2 тыс. кв. метров принадлежал князьям Четвертинским. Сейчас это историко-культурная ценность. Аукцион должен состояться 25 мая.

До 2014 года в здании размещалась военная комендатура. Затем дворец решили продать. Первоначально за памятник архитектуры просили около 2 млн долларов. На торгах в 2018 году, тогда первоначальная цена составляла свыше 1 млн долларов, главным претендентом была китайская компания, но в итоге инвесторы передумали.

Примерно за такую же цену пытались найти покупателя и в начале 2020 года - торги снова прошли неудачно.

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