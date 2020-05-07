Абитуриентам начать подготовку! Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования

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В пресс-службе президента сообщили, что комиссия будет контролировать подготовку и проведение централизованного тестирования и прочие формы вступительной кампании. Предоставит абитуриентам равные возможности при поступлении, будет устранять нарушения законодательства, если они будут. Также они будут осуществлять прием граждан по всем вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний и будут освещать работу в СМИ.

Туда вошли члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко назначен председателем.

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