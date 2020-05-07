«Почему государство нам хамит?»: ресторатор Вадим Прокопьев записал резкое видеообращение

Известный бизнесмен обратился к коллегам и к государству с предложениями о том, как выживать в сложившейся ситуации [видео]

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Известный ресторатор Вадим Прокопьев призвал всех владельцев кафе, ресторанов и баров страны объединиться. Видеообращение было записано 6 мая.

«Коллеги, нам нужна организация - организация-лоббист и адвокат, которая позволит защитить наши общие интересы. У многих отраслей она есть, но не у нас. Уверен, что нас услышат не сразу. Но утверждаю, что в правительстве хватает адекватных людей. Они могли бы стать нашими союзниками», - сказал он.

В своем обращении ресторатор напоминает о том, что ресторанный бизнес всегда был на стороне государства. «Почему государство нам хамит? Разве мы не платили налогов и не создавали тысячи рабочих мест? Разве не к нам государство обращалось в преддверии чемпионата мира по хоккею?»

По мнению Вадима Прокопьева, важно развенчать миф о том, что «рестораторы - алчные кровопийцы, которые бездушно завышают цены и умножают чашку кофе на 500%».

Он также отметил, что в Европе выделяют сотни миллиардов долларов на поддержку национального бизнеса. А в нашей стране денег нет. «Мы не просим денег. Нас устроят и косвенные методы поддержки: вместо повышающего коэффициента на аренду - понижающий; мораторий на проверки и штрафы; ввести ограничения на повышение тарифов электроэнергии, снизить налоги».