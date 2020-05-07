2020-05-07T14:34:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве легковушка сбила пьяного мужчину, который изображал регулировщика

Следственный комитет устанавливает очевидцев ДТП
Сергей Диндиков
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Следственный комитет устанавливает очевидцев ДТПСледственный комитет устанавливает очевидцев ДТП
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Как сообщает телеграм-канал СК РБ, в Могилеве, 30 апреля вечером, водитель автомобиля Mazda наехал на пешехода, который пьяный стоял на дороге и якобы регулировал движение автомобилей и пешеходов. В результате ДТП 36-летний «регулировщик» получил тяжкие телесные повреждения, и был доставлен в больницу.

Следователи обращаются с просьбой к очевидцам ДТП и гражданам, обладающим информацией о происшествии, в том числе видеозаписью совершения наезда, сообщить об этом по телефонам: (80222)23-05-00 или (80222)29-82-05.

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