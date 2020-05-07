В Могилеве легковушка сбила пьяного мужчину, который изображал регулировщика

Изменить размер текста: A A

Как сообщает телеграм-канал СК РБ, в Могилеве, 30 апреля вечером, водитель автомобиля Mazda наехал на пешехода, который пьяный стоял на дороге и якобы регулировал движение автомобилей и пешеходов. В результате ДТП 36-летний «регулировщик» получил тяжкие телесные повреждения, и был доставлен в больницу.

Следователи обращаются с просьбой к очевидцам ДТП и гражданам, обладающим информацией о происшествии, в том числе видеозаписью совершения наезда, сообщить об этом по телефонам: (80222)23-05-00 или (80222)29-82-05.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Деньги на коронавирусе: трое минчан нелегально продавали антисептическую жидкость.

Молодые люди продавали жидкость через соцсети втридорога (подробности).

Белорусские ликеро-водочные заводы стали производить дезинфицирующие жидкости.

Правда, продавать белорусский антисептик будут в больших бутылках (подробности).

Чем из аптечных товаров можно заменить спиртовой антисептик?

Водка, кстати, для дезинфекции не подходит (подробности).