2020-05-07T14:40:41+03:00
Общество
КП Беларусь

На День Победы в Беларуси - тепло и без дождей, а через пару дней - холод и снег!

Погода в выходные 9 - 10 мая будет майской, а в начале следующей недели - мартовской
Павел МИЦКЕВИЧ
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На День Победы в Беларуси будет хорошая погодаНа День Победы в Беларуси будет хорошая погодаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В субботу, 9 мая, в Беларуси прогнозируется теплая, без осадков погода. Напомним, в эту дату в Минске и других городах страны пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Дожди прекратятся, ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-западный, а также западный умеренный. В ночь на 9 мая будет прохладно - плюс 1 - 7 градусов, в восточной части республики в отдельных районах прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Зато днем обещают настоящее майское тепло: в среднем по стране плюс 15 - 21 градус.

В воскресенье тоже дождей не обещают. Ночью по-прежнему будет прохладно, а днем сохранится теплая погода - до плюс 24 градусов, сообщает Белгидромет.

А вот в начале следующей недели дожди возобновятся, сильно похолодает: днем во вторник, 12 мая, прогнозируют всего плюс 3 - 7. А вечером во вторник и в ночь на среду прогнозируют даже мокрый снег.

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