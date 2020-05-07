Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2020 года: больше 20 тысяч заразилось, 116 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2020 года

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Министерство здравоохранения Беларуси 7 мая в своем Телеграм-канале опубликовало свежую статистику по эпидемиологической обстановке в стране. По последним официальным данным, в Беларуси зарегистрировано 20 168 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Новых выявленных случаев за сутки - 913. Всего проведено 229 466 тестов.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве.

То есть за сутки скончались 4 пациента с коронавирусом. Выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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