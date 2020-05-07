2020-05-07T15:29:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сразу с двух карточек у жителя Гродно похитили 4,6 тысячи рублей

Молодой человек сам сообщил мошенникам всю информацию интернет-банкинга
Сергей Диндиков
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Молодой человек сам сообщил мошенникам всю информациюМолодой человек сам сообщил мошенникам всю информациюФото: Павел МАРТИНЧИК
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В РОВД Гродно сообщили, что в милицию обратился мужчина 1990 года рождения. Ему на мобильник позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с его карточки пытаются снять 70 рублей. При этом звонивший назвал номер карты и срок действия. Мошенник срочно затребовал данные интернет-банкинга и код подтверждения, который отправлен в СМС. Молодой человек сразу же передал информацию, сообщили в БЕЛТА.

Милиция также предупредила, что происходит много мошенничеств из-за эпидемиологической обстановки коронавируса. Злоумышленники просят перечислить средства в вымышленный фонд борьбы либо сообщают, что в связи с пандемией положена выплата для приобретения средств защиты. Чтобы получить эти пожертвования, просят назвать все данные банковской карты. Не ведитесь на эту провокацию, предупредили правоохранители.

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