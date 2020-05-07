2020-05-07T17:16:19+03:00
Общество
КП Беларусь

66-летний Владимир Курейчик, отец известного режиссёра Андрея Курейчика, победил коронавирус

О том, что папу выписывают из минской больницы, режиссер сообщил в соцсетях
ИННА КОРСАК
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66-летний отец Андрея Курейчика вылечился от коронавируса. Фото: nv-online.info66-летний отец Андрея Курейчика вылечился от коронавируса. Фото: nv-online.info
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Отца Андрея Курейчика выписывают из больницы. Об этом известный сценарист и режиссер сообщил 7 мая на своей странице в Фейсбуке: «Папу выписывают. Чтобы победить вирус, ему понадобилось 5 недель и 35 дней. Он сменил 4 больницы. Я был уверен, что отец справится с вирусом. Он боец».

Напомним, мы уже писали о том, что 66-летний Владимир Курейчик заразился COVID-19, когда отдыхал в санатории МВД. Мужчина думал, что это просто ангина, такой диагноз ему поначалу поставили. Но потом пришел положительный тест на коронавирус... Оказалось, что в санатории вместе с ним отдыхал инфицированный человек. Владимира Курейчика с температурой положили в 4-ю больницу в Минске, чувствовал он себя неплохо, старался не паниковать. И победил болезнь!

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