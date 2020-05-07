2020-05-07T16:07:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионер из GTA: вначале при помощи ножа забрал бутылку вина, а потом заставил односельчанина с ним пить

За разбой и особо злостное хулиганство пенсионеру грозит лишение свободы до 10 лет
Сергей Диндиков
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Достал из сапога нож и начал угрожатьДостал из сапога нож и начал угрожать
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В Рогачевском районе в РОВД обратилась продавец сельского магазина. Женщина просила задержать буйного посетителя.

Милиционеры подоспели к магазину и застали 67-летнего мужчину возле торговой точки. Он уже пришел туда пьяным и начал буянить. «Продавец начала выводить его на улицу, но пенсионер достал из сапога нож и начал угрожать женщине расправой. Бонусом забрал с собой бутылку вина», - рассказали в Рогачевском РОВД БЕЛТА.

Спиртное он употребил сразу возле магазина. Но не один - под угрозой ножа пришлось пить односельчанину.

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