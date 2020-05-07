Пенсионер из GTA: вначале при помощи ножа забрал бутылку вина, а потом заставил односельчанина с ним пить
В Рогачевском районе в РОВД обратилась продавец сельского магазина. Женщина просила задержать буйного посетителя.
Милиционеры подоспели к магазину и застали 67-летнего мужчину возле торговой точки. Он уже пришел туда пьяным и начал буянить. «Продавец начала выводить его на улицу, но пенсионер достал из сапога нож и начал угрожать женщине расправой. Бонусом забрал с собой бутылку вина», - рассказали в Рогачевском РОВД БЕЛТА.
Спиртное он употребил сразу возле магазина. Но не один - под угрозой ножа пришлось пить односельчанину.
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