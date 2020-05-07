2020-05-07T17:08:15+03:00
Политика
КП Беларусь

8 мая парламент назначит дату выборов президента Беларуси

Предположительно, это будет одно из воскресений с 9 по 30 августа
Павел МИЦКЕВИЧ
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8 мая парламент назначит дату выборов президента Беларуси8 мая парламент назначит дату выборов президента БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Палата представителей белорусского парламента 8 мая должна назначить дату президентских выборов. Крайний срок - последнее воскресенье лета, 30 августа. Ожидается, что основным днем голосования выберут одно из воскресений августа - с 9 по 30 августа.

Представителей негосударственной прессы на заседание парламентариев не пустят, сообщает БелаПАН со ссылкой на главу пресс-службы Палаты представителей Виталия Ермоловича. По его словам, так решили «в связи с вирусом».

Глава пресс-службы нижней палаты парламента заявил, что «есть распоряжение» для освещения заседания аккредитовать «ограниченное количество госСМИ».

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