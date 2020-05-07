2020-05-07T17:39:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава МИД о параде 9 мая в Минске: "Это святое дело для каждого белоруса"

Макей уверен, что на парад приедут иностранные дипломаты
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Глава МИД высказался о параде 9 мая в Минске. Фото: МИДГлава МИД высказался о параде 9 мая в Минске. Фото: МИД
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что «Парад (в Минске 9 мая. - Ред.) и в целом события по случаю Победы в Великой Отечественной войне - это святое дело для каждого гражданина Беларуси».

- Наши дети и наши внуки, наверное, еще меньше знают об этой войне, чем мы, - цитирует Макея пресс-служба МИД. - Эта акция и то, что происходит сейчас в Беларуси, направлены на то, чтобы мы помнили об этом, чтобы сделали все, чтобы это никогда не повторилось.

Глава МИД убежден, что на парад приедут представители дипломатического корпуса. По словам Макея, «мы знаем об этой войне из уст людей, которые участвовали в ней и которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, - наших ветеранов».

Глава ведомства перечислил фамилии писателей-фронтовиков, и подчеркнул, что «все они были едины в том, что война - это смерть, ужас, горе и страдания».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мозыре 81-летний пенсионер догонял автобус и упал прямо под колесо: дедушка погиб
Тест на коронавирус оказался положительным у двоих учащихся Суворовского училища в Минске
Глава Европейского бюро ВОЗ о мероприятиях на День Победы: «Это может спровоцировать новую волну заболеваемости»
За съемочную группу Первого канала, которой запретили работать в Беларуси, заступился Союз журналистов России
Стало известно, когда в Минске все-таки начнут отключать отопление в квартирах
«Никто из вас не избежит возмездия»: В лесу на Гомельщине нашли мину, набитую листовками в адрес немецких солдат, офицеров и эсэсовцев
Видеофакт. Минчанин купил пакет манки за 2300 белорусских рублей
Глава МИД о параде 9 мая в Минске: "Это святое дело для каждого белоруса"
На въезде в Бобруйск насмерть разбился мотоциклист (видео)
66-летний Владимир Курейчик, отец известного режиссёра Андрея Курейчика, победил коронавирус
8 мая парламент назначит дату выборов президента Беларуси
Пенсионер из GTA: вначале при помощи ножа забрал бутылку вина, а потом заставил односельчанина с ним пить
Сразу с двух карточек у жителя Гродно похитили 4,6 тысячи рублей
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2020 года: больше 20 тысяч заразилось, 116 умерших
«Почему государство нам хамит?»: ресторатор Вадим Прокопьев записал резкое видеообращение
На День Победы в Беларуси - тепло и без дождей, а через пару дней - холод и снег!
В Могилеве легковушка сбила пьяного мужчину, который изображал регулировщика
Абитуриентам начать подготовку! Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году
На аукционе в Гродно предлагают старинный дворец за 268 тыс. долларов
Белорусский рубль подешевел ко всем валютам 7 мая
В Польше в последний момент перенесли президентские выборы
Новое кладбище откроют под Минском до конца мая
Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси