Глава МИД о параде 9 мая в Минске: "Это святое дело для каждого белоруса"

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что «Парад (в Минске 9 мая. - Ред.) и в целом события по случаю Победы в Великой Отечественной войне - это святое дело для каждого гражданина Беларуси».

- Наши дети и наши внуки, наверное, еще меньше знают об этой войне, чем мы, - цитирует Макея пресс-служба МИД. - Эта акция и то, что происходит сейчас в Беларуси, направлены на то, чтобы мы помнили об этом, чтобы сделали все, чтобы это никогда не повторилось.

Глава МИД убежден, что на парад приедут представители дипломатического корпуса. По словам Макея, «мы знаем об этой войне из уст людей, которые участвовали в ней и которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, - наших ветеранов».

Глава ведомства перечислил фамилии писателей-фронтовиков, и подчеркнул, что «все они были едины в том, что война - это смерть, ужас, горе и страдания».