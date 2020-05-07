2020-05-07T18:14:48+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. Минчанин купил пакет манки за 2300 белорусских рублей

Мужчину обманули мошенники – он думал, что покупает iPhone
Надежда БУТОВИЧ
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Дома мужчина открыл коробку от айфона и обнаружил пакет с манной крупой. Фото: pixabay.com.Дома мужчина открыл коробку от айфона и обнаружил пакет с манной крупой. Фото: pixabay.com.
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В начале апреля 2020 года житель Минска лишился крупной суммы наличности из-за мошенников. Подробности обманной сделки рассказали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

В интернете потерпевший минчанин разместил объявление о продаже нового гаджета «iPhone 11 Pro Max». Вскоре с ним связали, и цена, заявленная продавцом, мужчину полностью устроила, так как была сильно ниже рыночной стоимости. Однако этот факт, к сожалению, минчанина не насторожил.

– «Телефон» находился по словам злоумышленников в Лепеле, и продавец предложил потерпевшему приехать за гаджетом лично. Мужчина доверился другу – попросил его при покупке проверить целостность упаковки, заплатить 2300 белорусских рублей, а затем передать айфон с маршруткой в Минск, что товарищ и сделал. Когда телефон доставили в в столицу, мужчину ожидало страшное разочарование – в коробке от 11-го айфона была аккуратно упакована манная крупа, – рассказали в пресс-службе.

Милиция ищет потерпевших от действий мошенников на фото. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Милиция ищет потерпевших от действий мошенников на фото. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Милиция вскоре нашла мошенников, торгующих манкой под видом гаджетов. Ими оказались два минчанина, 24- и 25-летний парни. Сейчас устанавливаются другие потерпевшие от рук дельцов.

Если вы узнали молодых люде на фото и пострадали от их действий, позвоните по номеру 102.

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Манка вместо iPhone.

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