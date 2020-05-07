2020-05-07T19:14:22+03:00
Минск
КП Беларусь

Стало известно, когда в Минске все-таки начнут отключать отопление в квартирах

Отопление в столице начнут отключать 8 мая
ИННА КОРСАК
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В столице отключают отопление. Фото: news.byВ столице отключают отопление. Фото: news.by
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Решение было принято 7 мая на заседании Мингорисполкома.

В сообщении, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале Мингорисполкома, сообщили: «Отопительный сезон 8 мая будет завершен для жилых домов, гостиниц, вызов, общежитий, административных зданий и промышленных предприятий. В поликлиниках, детских садах и школах отопительный сезон завершится позже».

Напомним, что отопительный сезон был продлен в белорусской столице до мая в связи с регулярными температурными скачками.

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