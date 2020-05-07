2020-05-07T20:08:45+03:00
Общество
КП Беларусь

«Никто из вас не избежит возмездия»: В лесу на Гомельщине нашли мину, набитую листовками в адрес немецких солдат, офицеров и эсэсовцев

Снаряд обнаружили случайно, когда убирали территорию рядом с мемориальным комплексом на месте сожженной деревни [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В листовках Красной Армии вину за зверства во время войны возлагают не только на немецкое командование, но и на солдат, исполнявших приказы. Фото: Гомельский облисполком.В листовках Красной Армии вину за зверства во время войны возлагают не только на немецкое командование, но и на солдат, исполнявших приказы. Фото: Гомельский облисполком.
Изменить размер текста:

Мину времен ВОВ без боевого снаряда обнаружили в лесу в Светлогорском районе во время субботника, проинформировала belta.by со слов Ольги Рябиковой, пресс-секретаря Гомельского областного исполкома.

В тот день на территории строящегося мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола проводились работы по благоустройству. Наводили порядок работники и на прилегающей территории, когда внезапно в лесном массиве наткнулись на предмет похожий на снаряд. На место вызвали правоохранителей – выяснилось, что мина не опасна, но другая находка – то, что было внутри мины, всех ошарашила.

– Внутри мины не было ни боевого снаряда, ни осколков. Герметичный корпус полностью сохранился, а внутри он был заполнен синими листовками с немецким текстом. Эти листовки Красной армии сбрасывали с воздуха на расположения фашистских войск. А печатались «агитки» на синей бумаге, наверное, для того, чтобы разлетевшись, не затерялись в снегу, – уточнила представитель исполкома.

Спустя 75 лет со дня Великой Победы удалось прочитать послание, обращенное , советскими войсками к немецким солдатам и офицерам: «Командование Красной армии уже предупреждало и предупреждает вас, солдаты и офицеры, повторно, что виновно не только немецкое командование, которое отдает приказы об уничтожении советского населения, но и немецкие солдаты и офицеры, которые выполняют эти приказы. Никто из вас не избежит возмездия за исполнение этих приказов. Есть только один путь избежать ответственности за преступление - не совершать его».

Во второй части листовок было обращение к отрядам особого назначения и «охотничьим отрядам» (Прим.: войска 45 и 707 дивизий вермахта и войск СС), которые уничтожили и деревню, где сегодня строят мемориал.

В Светлогорском районе строят масштабный мемориал на месте сожженной деревни Ола. Фото: ranak.me.

В Светлогорском районе строят масштабный мемориал на месте сожженной деревни Ола. Фото: ranak.me.

«Нам стало известно, что (…) отряды, составленные из ваших дивизий, совершают преступления против советского мирного населения. Так, в ноябре 1943 года солдатами и офицерами этих отрядов был сожжен населенный пункт Сельное. 14 января 1944 года жители населенного пункта Ола были согнаны этими отрядами в дома и сараи и затем подожжены…Ваше правительство сказало вам, что эти люди – партизаны, и вы автоматически привели в исполнение этот приказ по убийству и сожжению. Из-за этого невинные старики и дети приняли мучительную смерть. Как вы будете отвечать за такие жестокие деяния? Кто простит вам такие зверства?» – спрашивается в листовке.

В Ола погибли 1758 человек – в двенадцать раз больше, чем в Хатыни. После войны населенный пункт не возродился. Вопрос о создании на месте деревни мемориального комплекса был озвучен в декабре 2019 года, средства на строительство были переданы также и по итогам республиканского субботника, состоявшегося 25 апреля.

Листовки передали на изучение специалистам, скорее всего, они займут свое место на стенде музе в мемориале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Артисты, которые выступят на 9 мая в Минске, объяснили, почему согласились на концерт.

Во время пандемии коронавируса в Беларуси состоится и парад, и праздничные мероприятия (подробности).

Спасенная из сожженной деревни рассказала свою историю потомкам.

«Комсомолка» продолжает конкурс рассказов о войне (подробности).

Под видом Красной армии немцы выманивали из леса население, а потом расстреливали.

Очевидцы рассказали страшную правду о войне (подробности).

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Подвиг народа в войне»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
За съемочную группу Первого канала, которым запретили работать в Беларуси, заступился Союз журналистов России
Стало известно, когда в Минске все-таки начнут отключать отопление в квартирах
«Никто из вас не избежит возмездия»: В лесу на Гомельщине нашли мину, набитую листовками в адрес немецких солдат, офицеров и эсэсовцев
Видеофакт. Минчанин купил пакет манки за 2300 белорусских рублей
Глава МИД о параде 9 мая в Минске: "Это святое дело для каждого белоруса"
На въезде в Бобруйск насмерть разбился мотоциклист (видео)
66-летний Владимир Курейчик, отец известного режиссёра Андрея Курейчика, победил коронавирус
8 мая парламент назначит дату выборов президента Беларуси
Пенсионер из GTA: вначале при помощи ножа забрал бутылку вина, а потом заставил односельчанина с ним пить
Сразу с двух карточек у жителя Гродно похитили 4,6 тысячи рублей
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 мая 2020 года: больше 20 тысяч заразилось, 116 умерших
«Почему государство нам хамит?»: ресторатор Вадим Прокопьев записал резкое видеообращение
На День Победы в Беларуси - тепло и без дождей, а через пару дней - холод и снег!
В Могилеве легковушка сбила пьяного мужчину, который изображал регулировщика
Абитуриентам начать подготовку! Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году
На аукционе в Гродно предлагают старинный дворец за 268 тыс. долларов
Белорусский рубль подешевел ко всем валютам 7 мая
В Польше в последний момент перенесли президентские выборы
Новое кладбище откроют под Минском до конца мая
Блогер Тихановский намерен стать кандидатом в президенты Беларуси