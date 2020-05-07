«Никто из вас не избежит возмездия»: В лесу на Гомельщине нашли мину, набитую листовками в адрес немецких солдат, офицеров и эсэсовцев

В листовках Красной Армии вину за зверства во время войны возлагают не только на немецкое командование, но и на солдат, исполнявших приказы. Фото: Гомельский облисполком.

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Мину времен ВОВ без боевого снаряда обнаружили в лесу в Светлогорском районе во время субботника, проинформировала belta.by со слов Ольги Рябиковой, пресс-секретаря Гомельского областного исполкома.

В тот день на территории строящегося мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола проводились работы по благоустройству. Наводили порядок работники и на прилегающей территории, когда внезапно в лесном массиве наткнулись на предмет похожий на снаряд. На место вызвали правоохранителей – выяснилось, что мина не опасна, но другая находка – то, что было внутри мины, всех ошарашила.

– Внутри мины не было ни боевого снаряда, ни осколков. Герметичный корпус полностью сохранился, а внутри он был заполнен синими листовками с немецким текстом. Эти листовки Красной армии сбрасывали с воздуха на расположения фашистских войск. А печатались «агитки» на синей бумаге, наверное, для того, чтобы разлетевшись, не затерялись в снегу, – уточнила представитель исполкома.

Спустя 75 лет со дня Великой Победы удалось прочитать послание, обращенное , советскими войсками к немецким солдатам и офицерам: «Командование Красной армии уже предупреждало и предупреждает вас, солдаты и офицеры, повторно, что виновно не только немецкое командование, которое отдает приказы об уничтожении советского населения, но и немецкие солдаты и офицеры, которые выполняют эти приказы. Никто из вас не избежит возмездия за исполнение этих приказов. Есть только один путь избежать ответственности за преступление - не совершать его».

Во второй части листовок было обращение к отрядам особого назначения и «охотничьим отрядам» (Прим.: войска 45 и 707 дивизий вермахта и войск СС), которые уничтожили и деревню, где сегодня строят мемориал.

В Светлогорском районе строят масштабный мемориал на месте сожженной деревни Ола. Фото: ranak.me.

«Нам стало известно, что (…) отряды, составленные из ваших дивизий, совершают преступления против советского мирного населения. Так, в ноябре 1943 года солдатами и офицерами этих отрядов был сожжен населенный пункт Сельное. 14 января 1944 года жители населенного пункта Ола были согнаны этими отрядами в дома и сараи и затем подожжены…Ваше правительство сказало вам, что эти люди – партизаны, и вы автоматически привели в исполнение этот приказ по убийству и сожжению. Из-за этого невинные старики и дети приняли мучительную смерть. Как вы будете отвечать за такие жестокие деяния? Кто простит вам такие зверства?» – спрашивается в листовке.

В Ола погибли 1758 человек – в двенадцать раз больше, чем в Хатыни. После войны населенный пункт не возродился. Вопрос о создании на месте деревни мемориального комплекса был озвучен в декабре 2019 года, средства на строительство были переданы также и по итогам республиканского субботника, состоявшегося 25 апреля.

Листовки передали на изучение специалистам, скорее всего, они займут свое место на стенде музе в мемориале.

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