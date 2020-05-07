2020-05-07T20:57:20+03:00
Общество
КП Беларусь

За съемочную группу Первого канала, которой запретили работать в Беларуси, заступился Союз журналистов России

Также в курсе ситуации и представители российского посольства в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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В Союзе журналистов назвали лишение аккредитации чрезмерной мерой.В Союзе журналистов назвали лишение аккредитации чрезмерной мерой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в Беларуси за сюжет о коронавирусной инфекции лишили аккредитации журналистов съемочной группы российского Первого канала. Таким образом, белорусский МИД фактически лишил съемочную группу возможности официальной работы в республике, на Первом канале это подтвердили и добавили, что корреспондентов «выслали из Беларуси».

В четверг, 7 мая, стало известно, что за своих коллег заступились в Союзе журналистов России. Так на сайте объединения появилась информация о том, что в Союзе намерены требовать от белорусского дипведомства разъяснений по поводу лишения аккредитации коллег.

– Мы всегда и последовательно выступаем против любых попыток давления на СМИ, ограничения прав, цензуру, включая лишение аккредитаций и запрета на работу, – добавили в СЖР.

Также в объединении подчеркнули, что в период пандемии коронавируса, и, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче данных, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации.

– Меры, принятые со стороны Беларуси, расценены нами, как чрезмерные. Призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации, – прокомментировали в объединении.

Также известно, что в посольстве России в Беларуси посвящены в подробности данной ситуации.

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